Studijske posjete doprinijele promociji Crne Gore u Velikoj Britaniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Čitalačka publika u Velikoj Britaniji imala je priliku da se informiše o brojnim mogućnostima koje turistima pruža Crna Gora, što je rezultat studijskih posjeta i marketinške kampanje koje je realizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Iz NTO je saopšteno da je samo tokom avgusta sedam članaka u šest prestižnih medija preporučilo Crnu Goru kao destinaciju za odmor na najljepšim plažama na kojima mogu uživati čak do kraja oktobra, ali i za aktivni turizam i avanture u netaknutoj prirodi.

Tako je u okviru The Scotsman Magazine, u tekstu, između ostalog opisana poboljšana avio dostupnost između Tivta i nekoliko gradova u Velikoj Britaniji.

Čuveni magazine, koji ima tiraž 191 hiljada prodatih primjeraka, uz odlične ilustracije, ponudio je svojim čitaocima detaljne informacije o Bokokotorskom zalivu.

“Crna Gora, sa svojim prekrasnim zalivima i veličanstvenim planinama, dragulj je Jadrana”, napisao je autor članka pod nazivom Kotor i mnogo toga još, novinar Neil Geraghty.

Magazin The Times, sa tiražom štampanog izdanja od 365,88 hiljada i online izdanjem od čak tri miliona pregleda, Crnu Goru je svrstao u jednu od 24 top destinacije za odmor nakon ljetnjeg špica.

Osim mnogo sunčanih dana i dobre klime, autorka Lucy Thackray osvrnula se i na brojne mogućnosti za različite aktivnosti, od kajakinga, raftinga, preko planinarenja do obilaska nacionalnih parkova.

U članku na pet strana u okviru National Geographic Traveller magazina, čitaoci su mogli da se upoznaju sa Kotorom i njegovom okolinom. Taj prestižni medij sa tiražom od 163,8 hiljada primjeraka, odabrao je za svoje čitaoce pet najboljih plaža u Boki i predložio im tri avanturističke aktivnosti tokom boravka u destinaciji, a prije obilaska Gospe od Škrpjela i vožnje žičarom od Kotora do Lovćena.

Platforma Love Exploring, sa dnevnim tiražom od 216,2 hiljade pregleda, objavila je čak dva članka u kojima se pominje Crna Gora. U okviru opsežnog istraživanja, autorka Sasha Wood preporučuje obaveznu posjetu Kotoru, u članku na temu Najljepši mali gradovi u svakoj zemlji Evrope.

Novinarka Lauren Jarvis je pisala o Najljepšim mostovima u svakoj evropskoj zemlji i sa čitaocima podijelila svoje oduševljenje mostom na Đurđevića Tari.

Popularnost magazina Independent je nesporna, a može se opisati i tiražom od 14,22 miliona pregleda. Online izdanje za Veliku Britaniju čuvenog magazina, takođe je ponudilo tekst sa preporukom posjete Crnoj Gori.

Ispod naslova Sedam zemalja za koje možda niste znali da imaju sjajne plaže, opisuju plaže duž Budvanske rivijere i dijele savjete za najbolje vrijeme dolaska.

“U podnaslovu poručuju: Tražite skriveni dragulj na moru? Kamila Foster predlaže destinacije koje možda niste do sad razmatrali, šaljući snažnju poruku da je ovo destinacija na kojoj se može naći i avantura i potrebni mir”, navodi se u saopštenju NTO.

Luksuzna online platforma sa čitanošću od 124,53 hiljade, SheerLuxe, svrstala je Crnu Goru u destinacije koje treba uvrstiti u planove za putovanja.

U tekstu pod nazivom Četiri razloga da upišete Crnu Goru na vašu listu za putovanja, detaljno su opisali Budvu, Kotor, Ulcinj i Skadarsko jezero i Durmitor, uz živopisne fotografije i detalje o odličnoj avio dostupnosti.

