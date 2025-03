Stranih plovila u prošloj godini 4,69 hiljada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U teritorijalno more Crne Gore je prošle godine ušlo 4,69 hiljada stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, pokazuju podaci Monstata.

Statističari su kazali da je od toga, 4,08 hiljada plovila doplovilo morem, a 612 su dovezena kopnom.

„Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo jahti na jedra 43,2 odsto, zatim motornih jahti 39,8 odsto i ostalih plovnih objekata 17 odsto“, navodi se u saopštenju.

Broj osoba koja su prispjela ovim plovilima u prošloj godini iznosio je 22,77 hiljada.

Prema državljanstvu, na plovilima najveći broj osoba je bio iz Velike Britanije 9,4 odsto, Njemačke 7,4 odsto, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 7,3 odsto, Hrvatske 6,8 odsto, Italije 6,1 odsto, Francuske četiri odsto, Austrije 2,6 odsto, Švajcarske 1,5 odsto, Slovenije 1,3 odsto i ostalih zemalja 53,6 odsto.

