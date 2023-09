Strane diplomate obavijestiti o stanju javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović predložio je da taj resor pripremi informaciju o stanju javnih finansija koju bi predstavili predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi se, kako je rekao, preduprijedili razni spinovi.

„Na jedan prigodan način bismo se obratili informacijom predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava kako bi ih informisali o pravom stanju javnih finansija i iskazali otvorenost za eventualne dodatne konsultacije da bismo preduprijedili pokušaje da se kroz razne spinove tim predstavnicima serviraju netačne informacije i da se traži alibi za politička dešavanja u ovim stvarima“, rekao je Damjanović na sjednici Vlade.

Premijer Dritan Abazović kazao je da je u državnoj kasi 190 miliona EUR.

„43. Vlada je ubjedljivo najmanje zadužila i razdužila Crnu Goru otkad je nezavisna. Stanje javnog duga na nivou od 58 odsto nijesmo imali u zadnjih 15 godina“, rekao je Abazović.

On je naveo da se servisiraju sve obaveze, kao i da će nastaviti u tom pravcu.

„Razumijem spinove, cilj je da se zemlja zaduži preko mjere“, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, svi parametri govore da je stanje zaista dobro i da su očekivanja koja su imali ostvarena.

„Prva stvar kada je riječ o sezoni bila je da ona prođe bez većih incidenata, a druga da se ostvare ekonomski efekti. Oni su upravo onakvi kakve smo ih najavljivali. Očekujemo dobru postsezonu i mislimo da će ova biti rekordna“, dodao je Abazović.

