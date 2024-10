Štrajk upozorenja Sindikata kontrole letenja 26. oktobra

Beograd, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikat kontrole letenja (SKL) najavio je za 26. oktobar štrajk upozorenja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

Štrajk upozorenja će se održati u periodu od 17 do 18 sati, u okviru pružanja usluga i prostorija Terminalne kontrole letenja Podgorica, odnosno Aerodromske kontrole letenja Podgorica i Tivat.

Iz SKL su saopštili da zaposleni u SMATSA, uključujući i članove štrajkačkog odbora, ne žele da štrajkuju, ali da ih je rukovodstvo SMATSA “satjeralo u ćošak”, najpre pravnim nasiljem kojim ih je, kako tvrde, protivzakonito izbacilo iz Kolektivnog ugovora, a potom i zbog niza neodgovornih odluka suprotnih interesima SMATSA i njenih zaposlenih, kao i interesima države Crne Gore.

“Pozivamо sve strane na dijalog u kojem bismo došli do rješenja u interesu svih strana, povratili neophodnu stabilnost u SMATSA i time spriječili da do štrajka upozorenja uopšte i dođe”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u odluci o stupanju u štrajk upozorenja, zaposleni zahtijevaju započinjanje pregovora radi zaključivanja novog Kolektivnog ugovora.

Zaposleni traže i poštovanje i primjenu finansijskog plana SMATSA za ovu godinu, sa naglaskom na tačku 7 – interna preraspodjela planiranih sredstava.

Zaposleni zahtijevaju i uvećanje troškovne baze, odnosno prihoda SMATSA od rutnih naknada u narednoj godini, najmanje 12 odsto u odnosu na ovu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS