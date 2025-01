Štrajk dijela zaposlenih u Port of Adria

Bar, (MINA-BUSINESS) – Dio zaposlenih u barskoj kompaniji Port of Adria, stupiće u četvrtak u štrajk.

“Zbog nepoštovanja dogovora sindikata i poslodavca o povećanju zarada zaposlenih u Port of Adria, počevši od januara ove godine, kao i zbog odbijanja pregovora na izradi kolektivnog ugovora kod poslodavca, dio zaposlenih u stupiće u štrajk počev od četvrtka”, navodi se u saopštenju koje je medijima dostavila Unija slobodnih sindikata.

Postavljeni štrajkački zahtjevi su povećanje zarade od 15 odsto, izrada kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao i isplata režijske zarade za zaposlene koji su u štrajku za vrijeme trajanja štrajka.

“Povodom alarmante situacije u kojoj su se našli zaposleni i bili prinuđeni da pokrenu štrajk, Sindikalna organizacija Port of Adria je svoju najavu za štrajk uputila i ministarstvima pomorstva i rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga”, zaključuje se u saopštenju.

