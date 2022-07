Stižu prvi putnici iz Egipta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi putnici iz Egipta, na letu nacionalne avio-kompanije Air Montenegro iz Kaira, sletjeće danas na podgorički aerodrom.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma su kazali da je riječ o direktnom redovnom čarter letu, koji se realizuje u saradnji sa turoperatorom Tishoury tours iz Kaira.

Za ovu sezonu planirano je devet letova, a smjene će se realizovati svakog utorka do 20. septembra.

Resorni ministar, Goran Đurović, prisustvovaće dočeku prvih putnika iz Egipta, koji na podgorički aerodrom slijeću u 15 sati i 20 minuta.

Medijima će se, uz Đurovića, obratiti izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Goran Jandreoski, vlasnik Tishoury tours-a Georges Ghobrial, finansijski direktor Air Montenegra Nebojša Vuksanović, kao i predstavnici Turističke organizacije Podgorice i lokalne agencije Montenegro Tourist Service DMC.

