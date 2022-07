Stekla se mogućnost sagledavanja značaja snabdijevanja naftnim derivatima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvorenom diskusijom o nacrtu Zakona o snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju poremećaja u snabdijevanju, stekla se mogućnost bližeg sagledavanja značaja cjelokupnog pitanja na sigurnost snabdijevanja Crne Gore.

To su saopštili iz Ministarstva kapitalnih investicija dodajući da su danas, u prostorijama Privredne komore, održali okrugli sto u okviru javne rasprave o tekstu nacrta tog Zakona.

Načelnica direkcije za naftu i gas u Direktoratu za energetiku i energetsku efikasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Zorana Sekulić prezentovala je nacrt zakona i otvorila javnu raspravu zajedno sa konsultantom na izradi nacrta Krešimirom Baranovićem.

Prisutnu zainteresovanu javnost činili su predstavnici naftnih kompanija, Ministarstva finansija, Privredne komore, Elektroprivrede Crne Gore, Udruženja naftnih kompanija Crne Gore, nezavisni analitičari i stručnjaci iz oblasti nafnih derivata i druga zainteresovana javnost.

Iz Ministarstva su naveli da su prisutni pokazali najveće interesovanje i zabrinutost oko roka kojim je predviđeno da obavezne rezerve budu formirane u Crnoj Gori, a to je 1. januar 2023. godine.

“Otvorenom diskusijom stekla se mogućnost bližeg sagledavanja obaveza budućih obveznika formiranja obaveznih rezervi, ali i šireg konteksta, odnosno značaja cjelokupnog pitanja na sigurnost snabdijevanja Crne Gore u slučaju poremećaja u snabdijevanju ili preduprijeđenja istog, koji može nastupiti na lokalnom, regionalnom ili svjetskom tržištu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, predstavnici Ministarstva pozvali su sve prisutne da svoje komentare, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona podnesu u pisanoj formi.

