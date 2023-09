Stanić: Vlada neodgovorna kada su u pitanju akcize na gorivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena goriva na pumpama će u narednih mjesec probiti psihološku barijeru od dva EUR za litar, ukoliko se nastavi sa neodgovornim ponašanjem Vlade Dritana Abazovića kad su u pitanju akcize, ocijenjeno je iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Član Predsjedništva SDP, Mirko Stanić, kazao je da će se time stvoriti još jedna spirala poskupljenja skoro sve robe i usluga u Crnoj Gori.

“Zbog toga je potrebno iskoristiti antiinflatornu mjeru, koja je Vladi na rasploganju, i smanjiti nivo akciza za iznos povećanja cijena u prethodna tri mjeseca”, naveo je Stanić u saopštenju.

Time bi se, kako smatra, izbjegla situacija u kojoj bi novi talas poskupljenje doveo do sve težeg obezbjeđivanja osnovnih životnih namirnica i plaćanja računa za desetine hiljada crnogorskih porodica.

“Najvažniji element za ovu odluku, kad su u pitanju javne finansije, je činjenica da su prihodi od akciza do kraja jula ostvareni u iznosu od 171,5 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane za 29,9 miliona EUR ili 21,1 odsto, odnosno 34,2 miliona EUR ili 24,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, rekao je Stanić.

Tako da i eventualno smanjenje akciza 50 odsto, kako je rekao, ne bi ugrozilo plan naplate za ovu godinu, odnosno, već sada je izvjesno da bi taj plan bio značajno prebačen.

“Iako je jasno da se vlast u proteklih nekoliko mjeseci ponaša poput turističke agencije koja ispunjava mladalačke želje za obilzak svijeta, potrebno se posvetiti barem malo stvarnim potrebama građana i crnogorske privrede”, zaključuje se u saopštenju.

