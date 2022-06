Stanić: Potrebno izdvojiti dodatna sredstva za promociju crnogorskog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi trebalo da izdvoji dodatna sredstva za promociju crnogorskog turizma, jer je Nacionalna turistička organizacija (NTO) ušla u ovu godinu sa nedovoljno novca za bilo kakvu ozbiljniju popularizaciju države kao destinacije za odmor, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Član Predsjedništva SDP-a, Mirko Stanić, kazao je da je prethodna vlada, Zdravka Krivokapića i “eksperata apostola”, toliko mislila na ovu stratešku granu da je budžet NTO-a na 14 odsto onoga što su potrebe, pa je tako svega 300 hiljada EUR opredijeljeno za promociju Crne Gore.

“Zbog toga je već danas potrebna značajnija reakcija kako ne bi propustili šansu za ostvarenje turističke sezone kakva nam je potrebna za dovoljno popunjen budžet pred jesenji period, koji može biti ekonomski izazovan”, naveo je Stanić u saopštenju.

On je rekao da se nekoliko stotina miliona Evropljana tokom dvije godine pandemije koronavirusa najviše uželjelo putovanja i odmora, i upravo Crna Gora bi morala iskoristitu tu šansu i sa agresivnom medijskom kampanjom privući barem dio njih.

“Za tu kampanju, koja bi se primarno vodila online, potrebno je nekoliko miliona EUR koje bi Vlada morala opredijeliti iz tekuće budžetske rezerve ili drugih izvora”, rekao je Stanić.

Turizam je, kako je objasnio, privredna grana koja je visokozavisna od marketinga, tako da ni ulaganje od tri odsto ili pet odsto od očekivanog prihoda ne bi bilo dovoljno sa aspekta elementarne ekonomske logike.

“Ako očekujemo skoro milijardu EUR od turizma, onda je smiješno da za turističku promociju ne potrošimo barem jedan odsto tog iznosa, a danas je za to određeno čak 30 puta manje novca”, rekao je Stanić.

On je naveo da gotovo cjelokupna privreda primorskog regiona a i nekoliko planinskih turističkih centara zavise od turizma, a prihodi budžeta u ljetnjim mjesecima su najveći tokom godine, te je nužna hitna reakcija nadležnog Ministarstva i cijele Vlade kako bi se spriječili eventualni negativni efekti po građane i turističku privredu Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS