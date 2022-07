Stanić: Potrebna hitna reakcija za spas sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, sa preko 20 odsto učešća turizma u bruto domaćem proizvodu (BDP), nema posebno ministarstvo koje bi se bavilo tom oblašću, zbog čega je potrebna hitna reakcija za spas sezone, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Član Predsjedništva SDP-a, Mirko Stanić, kazao je da je zbog toga ključna primjedba da turizam i turistička privreda nemaju odgovorajuću državnu podršku, kao i da je razvoj stihijski i bez ikakvog plana.

“Izostala je i kampanja Nacionalne turističke organizacije (NTO) koja je za ovu sezonu imala samo 14 odsto potrebnog budžeta, dok je za prezentaciju opredijeljeno tek 300 hiljada EUR. To je iznos koji za reklamu potroše sve veće crnogorske kompanije, dok susjedna Hrvatska na te aktivnosti troši 42 miliona EUR ili 150 puta više”, naveo je Stanić u saopštenju.

On je kazao da sve konkurentske destinacije u regionu bilježe ogromno povećanje broja turista i prihoda, dok je u Crnoj Gori i Budvi, u kojoj se ostvari 40 odsto svih noćenja, posjeta 20 odsto manja nego prošle godine.

“Zbog toga je bitno da se već sada pokuša spasiti barem dio sezone. Potrebno je napraviti hitnu reakciju kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za promociju crnogorskog turizma, ali i dovođenje novih aviokompanija koje bi povećale aviodostupnost naše države, jer je očigledno da ovako napravljena državna kompanija to ne može ostvariti”, saopštio je Stanić.

On je ocijenio da bi, umjesto ministarstva sreće, čije je osnovanje predložio premijer Dritan Abazović, valjalo da se među 20 i kusur ministarstava formiralo i ono nadležno za turizam.

“Ne postoji država na svijetu sa tolikim učešćem neke privredne grane u bruto dmaćem proizvodu (BDP), a da funkcioniše bez posebnog resora koji bi se njom bavio. Da pojednostavim, skoro sve zemlje izvoznice nafte imaju posebno ministarstvo za naftu – od Iraka i Kuvajta do Kazahstana ili Norveške”, zaključio je Stanić.

