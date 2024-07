Stagnacija uoči rezultata tehnoloških divova

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 se u utorak kretao blizu ravne linije dok su se trgovci pripremali za izvještaje o zaradi velikih tehnoloških divova.

Široki indeks pao je 0,16 odsto na 5555,74 dan nakon što je zabilježio najbolju izvedbu u više od mjesec, dok je Nasdaq Composite pao 0,06 odsto na 17997,35. Dow Jones Industrial Average izgubio je 57,35 bodova ili 0,14 odsto i završio na 40.358,09, prenosi SEEbiz.

Wall Street je nastavio s procjenom najnovijih izvještaja o zaradi za drugo tromjesečje, a Alphabet i Tesla, matični Google, trebalo bi izvijestiti nakon zvona. Ti izvještaji će označiti prvi Streetov pogled na to kako su glavna imena povezana s tehnologijom prošla u posljednja tri mjeseca.

Izvršni direktor u AXS Investments, Greg Bassuk, kazao je da to odražava obrazac držanja ulagača dok obavljaju kombinaciju zarade, ekonomskih podataka i političkih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

„Ovi faktori trebalo bi da nastave da podstiču aktivnost ulagača tokom narednih nekoliko sedmica“, dodao je Bassuk.

UPS je objavio rezultate u drugom tromjesečju koji su bili ispod gornje i donje linije, pa je dionica pala 12 odsto što je njegov najgori dan u istoriji. Inače, General Motors je lako nadmašio očekivanja analitičara, ali su dionice pale 6,4 odsto jer je automobilska kompanija odgodila planove za svoja električna i autonomna vozila.

Uprkos tim razočarenjima, sezona zarade je na dobrom početku. Oko 20 odsto S&P 500 kompanija objavilo je rezultate za drugo tromjesečje, a 80 odsto tih imena nadmašilo je očekivanja, pokazuju podaci FactSeta.

Ti potezi slijede nakon pobjedničkog dana na Wall Streetu dok su se tehnološke dionice oporavljale od prošlosedmične rasprodaje. Russell 2000 usmjeren na malu kapitalizaciju takođe je porastao u ponedjeljak, dodajući prošlosedmičnom dobitku, što se smatralo znakom da trgovci premještaju novac u ovu kohortu velikih tehnoloških imena koja su ove godine doživjela čudovišne dobitke.

Prelazak na male kapitalizacije takođe dolazi jer ulagači postaju sve uzbuđeniji da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) uskoro početi snižavati kamatne stope, potez koji se smatra posebno korisnim za manje i više ciklički orijentisane kompanije.

