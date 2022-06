Stabilnost bankarskog sektora u najboljem interesu građana i privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – OTP grupa je pouzdan partner crnogorske privrede i građana, pri čemu je bankarski sektor u Crnoj Gori stabilan, ocijenjeno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i predstavnika te grupacije.

Abazović je, na sastanku sa predsjednikom i glavnim izvršnim direktorom OTP banke, Šandorom Čanjijem i predsjednikom Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB), Tamašom Kamarašijem, kazao da građani imaju povjerenje u bankarski sektor i da su rezultat toga vrlo visoki depoziti.

„Stabilan bankarski sektor je u najboljem interesu građana i privrede i za Vladu je vrlo bitno da je situacija u tom sektoru stabilna“, rekao je Abazović.

On i Čanji su, kako je saopšteno iz Abazovićevog Kabineta, razgovarali o uticaju agresije Rusije na Ukrajinu, na poslovanje banaka u Evropi i istakli značaj velikih depozita za ekonomski sistem u Crnoj Gori i na čitavom starom kontinentu.

Čanji se posebno osvrnuo na potencijale Crne Gore za dalji razvoj bankarskog poslovanja.

„Crna Gora je kroz prisustvo CKB-a važan dio OTP grupe i prepoznato tržište u kontekstu mogućnosti za unapređenje bankarskog poslovanja. U CKB-u, kao i u čitavoj OTP grupi, sprovodimo temeljne promjene da bismo klijentima pružili najbolju uslugu”, rekao je Čanji.

On je kazao da klijenti od njih očekuju digitalne i brze servise, ali i pouzdanog partnera koji će im pomoći da odgovore na nepredviđene okolnosti, poput onih kojima su izloženi u posljednje vrijeme.

Čanji je podsjetio da se CKB, kao dio OTP grupe, uvijek uspješno određivala prema izazovima sa kojima se suočavala, sve vrijeme ostajući ključni partner privrede i građana u Crnoj Gori.

Čanji je, osim što je pune tri decenije na čelu OTP-a, zamjenik predsjednika mađarske naftne i gasne kompanije MOL, supredsjedavajući Nacionalnog udruženja preduzetnika i poslodavaca (VOSZ), predsjednik Fudbalskog saveza Mađarske, član UEFA Izvršnog komiteta i jedan je od najvećih investitora u poljoprivredi i prehrambenoj industriju u centralnoj i istočnoj Evropi.

