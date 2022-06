SSICG i AMM potpisali sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Savjeta stranih investitora Crne Gore (SSICG) i crnogorske Asocijacije menadžera (AMM) potpisali su sporazum o saradnji u cilju, između ostalog, proučavanja pitanja i praćenje pojava i kretanja u privredi.

Sporazum su potpisali predsjednici AMM-a i SSICG-a, Budimir Raičković i Christoph Schoen.

„Sporazum je usmjeren na razmjenu znanja, ekspertize i dobrih praksi, pružanje i organizovanje međusobne stručne pomoći, zajedničko učestvovanje u projektima koji se finansiraju od domaćih i međunarodnih organizacija u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, organizovanje zajedničkih konferencija i događaja koji promovišu različite privredne djelatnosti i edukativne sadržaje“, navodi se u zajedničkom saopštenju dvije poslovne organizacije.

Sporazum je usmjeren i na promociju etičkih vrijednosti, standarda korporativnog upravljanja i profesionalne odgovornosti menadžera i privrednika članica AMM i SSICG.

„Ciljevi sporazuma su i poslovno povezivanje i informisanje članova potpisnica sporazuma i pomoć i podrška u uspostavljanju saradnje i povezivanja sa ostalim organizacijama, institucijama i naučnim ustanovama, uz poštovanje osnovnih principa i načela sporazuma“, dodaje se u saopštenju.

Takođe, fokus će biti i na međusobnu podršku, razmjenu informacija i iskustava na planu međunarodne saradnje, evropske i globalne integrativne procese, kao i što bolje pozicioniranje privrednih i menadžerskih organizacija Crne Gore na tom planu.

Raičković je naglasio da je jako važno da strani investitori prepoznaju dobar ambijent za poslovanje.

AMM i SSICG će posebno sarađivati na polju digitalne transformacije u okviru rada njihovih odbora.

Nastaviće saradnju na projektu izbora naj menadžera i preduzetnika godine, u koji je SSICG uključen od samog početka.

Schoen je kazao da se raduje intenziviranju saradnje i napomenuo da će Savjet biti partner u svim aktivnostima koje imaju za cilj stvaranje stimulativnijeg poslovnog ambijenta.

