Sproveli aktivnosti saglasno odluci o likvidaciji MW

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je u ime Vlade sprovelo potrebne aktivnosti i definisana postupanja saglasno odluci izvršne vlasti o dobrovoljnoj likvidaciji preduzeća Montenegro Works (MW).

„Do kraja tekućeg mjeseca, a nakon godišnjih odmora u državnoj upravi, u Vladi se priprema informacija oko zaokruženih aktivnosti skraćenog postupka doborovoljne likvidacije, a slijedeći podatak da su se u račun Državnog trezora, nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, prenijela novčana sredstva u iznosu neznatno većem od 325 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Vlada uz resorno Ministarstvo je, kako su kazali, odgovorna da pokrene snažni reformsko-administrativni ciklus izmjena i unaprjeđenja poslovnih procesa unutar resorne uprave, s ciljem jačanja jednoobraznog i neselektivnog pristupa poreskim obveznicima, uz puni razvoj neophodnih modela saradnje kao i objektivnog razvoja IT sistema.

„Takođe, Vlada je odlučna da zaokruži okvir dosljednog, zakonski-utemeljenog praćenja i analize fiskalnih rizika privrednih društava u državnom vlasništvu“, rekli su iz Ministarstva.

U tom resoru smatraju da je cilj umanjenja pozadinskih i ostalih političkih netransparentnosti u i oko imenovanja organa upravljanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države potrebno realizovati u korist pažljivog upravljanja državnom imovinom, kao i zbog benefita ukupnom ekonomskom razvoju u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS