Spremni da sa zakupcima nađu rješenje u okvirima zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma su spremni da sa predstavnicima Adriatic propertiesa i Amana nađu rješenje za Sveti Stefan, ali samo ukoliko je sve u okvirima zakona Crne Gore, saopštio je resorni ministar Goran Đurović.

„Pozivam da se nađe dobra volja sa obje strane. Što se tiče Ministarstva i Vlade, mi smo spremni na svaki dogovor koji će uvažiti zakone ove države. Sve mimo toga je nešto u šta ova Vlada ne smije da uđe. Što se nas tiče, ukoliko se uklapaju u naše zakonske okvire, oni mogu sjutra da dođu i da krenu da rade“, kazao je Đurović u Skupštini.

On je odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Nikole Rakočevića, pozvao predstavnike Adriatic propertiesa i Amana da zajedno sjednu i vide šta je moguće.

„Što se tiče volje Ministarstva i Vlade, ona apsolutno postoji“, rekao je Đurović poručujući da ne žele da ratuju sa investitorima.

Rakočevića je zanimalo kakva je sudbina Svetog Stefana, odnosno da li će biti otvoren tokom ove turisticke sezone i je li na pomolu dogovor sa stranim partnerima.

Đurović je naveo da vjeruje da sadašnje stanje nikome ne ide u prilog.

„Sveti Stefan je biser i dragulj Crne Gore i najgore što se može desiti je ovo što sada imamo, a to je neka “ničija zemlja”. Pitanje je koliko se o njoj ko brine“, kazao je Đurović.

On smatra da se prilikom sklapanja ugovora morao sklopiti pametniji ugovor.

„Da su se tada definisale sve ove stvari, mi danas ne bi pričali o ovome. Nažalost, tada nije sklopljen ugovor koji je definisao jasno sva prava i obaveze i evo do čega smo doveli“, saopštio je Đurović.

Poslanica Demokrata, Zdenka Popović, pitala je Đuroviža zbog čega je odlukom Vlade smanjen minimalni iznos bankarskih garancija u postupku sticanja ekonomskog državljanstva, sa 2,5 miliona EUR na fiksnih milion EUR.

“Šta je razlog takvog liberalnog pristupa i finansijskih benefita koji će olakšati proceduru sticanja crnogorskog državljanstva, što će dodatno stimulisati kontraverzne biznismene za ulaganje u Crnu Goru i pored višegodišnjeg protivljenja Evropske komisije”, pitala je Popović.

Đurović je kazao da ništa nije liberalizovano sa tom izmjenom, jer za svakog pojedinca ostaju uslovi koji su važili i ranije.

“Izmjene se odnose samo na investitore koji izvode radove, odnosno prave hotele koji su u programu ekonomskog državljanstva i na taj način omogućavamo da oni brže i bolje završe svoje projekte”, objasnio je Đurović.

On je podsjetio i da će program ekonomskog državljanstva biti završen krajem godine.

Đurović je, odgovarajući na pitanje poslanika Građanskog pokreta URA, Miloša Konatara, kazao da Ministarstvo kontinuirano radi na unapređenju razvoja digitalne infrastrukture i mreža nove generacije, te sprovodi i proces uvođenja novih 5G mobilnih komunikacionih mreža, tako što stvara strateške i normativne uslove za to.

On je dodao da se početkom ove godine krenulo sa izradom strategije uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori, dok se sprovođenje procesa aukcije radio frekvencijskog spektra za 5G očekuje do decembra.

“Mislim da ćemo biti prva državu regiji koja je na kvalitetan način uvela 5G mrežu”, zaključio je Đurović.

