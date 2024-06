Specijalna ponuda Air Montenegra za ljeto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prvoznik, Air Montenegro, pripremio je specijalnu ponudu za nezaboravno ljeto.

“Vrijeme godišnjih odmora se bliži, a vi još nijeste odlučili gdje ljetovati. Air Montenegro će vam ponudom karata po specijalnim cijenama pomoći u tom izboru. Bez obzira na to da li ste ljubitelj opuštanja na pješčanim plažama, aktivnog odmora, ili pak uživate u istraživanju evropskih metropola, Air Montenegro vam omogućava da se bez planiranja mjesecima unaprijed, po povoljnim cijenama, prepustite ljetnjoj avanturi”, naveli su iz avio-kompanije.

Air Montenegro je za putovanja od 1. jula do 26. oktobra za putnike pripremio specijalne cijene karata, pa se ka Ljubljani može letjeti po cijeni karte od 59 EUR u jednom smjeru, dok cijena karte po smjeru za Beograd iznosi svega 45 EUR.

“Karte za Frankfurt i Bratislavu dostupne su već od 69 EUR po smjeru, dok ljubitelji istoka imaju priliku da ka Izmiru i Istanbulu lete po cijeni od 79 EUR po smjeru”, precizira se u saopštenju.

Specijalne cijene odnose se na karte kupljene od danas do 9. jula, a uključuju sve takse, ručni prtljag od osam kilograma i predati prtljag do 23 kilograma.

“Požurite i iskoristite specijalnu ponudu za nezaboravno ljeto. Posjetite naš sajt www.airmontenegro.com, provjerite dostupnost karata i osvježite svoje ljeto uz destinacije Air Montenegra”, navodi se u saopštenju.

Broj karata po specijalnim cijenama je ograničen.

