Spajić: Povećanje kreditnog rejtinga učiniće Crnu Goru privlačnijom za ozbiljne investitore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje kreditnog rejtinga Crne Gore od agencije Standard and Poor’s (S&P), učiniće državu privlačnijom za ozbiljne investitore, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

On je na mreži X prokomentarisao to što je S&P povećala kreditni rejting Crne Gore sa B na B+, uz stabilne izglede.

“Poslije 17 godina, prvi put od 2007. godine – najveća kredit rejting agencija S&P je povećala kreditni rejting Crne Gore, sa B na B+. Taj potez, koji se desio za svega deset mjeseci rada Vlade, će smanjiti kamate koje plaćaju naša država, građani i privreda i učiniće Crnu Goru privlačnijom za ozbiljne investitore”, napisao je Spajić.

S&P je, kao ključne faktore za poboljšanje kreditnog rejtinga, navela značajno smanjenje javnog duga, snažan nominalni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i kontinuirani napredak u strukturnim reformama koje prate proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), uz poseban doprinos oporavka sektora turizma, koji je osigurao jaču poziciju Crne Gore u pogledu platnog bilansa.

