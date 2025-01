Spajić: Podržavam bojkot trgovinskih lanaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić kazao je da podržava najavljeni bojkot trgovinskih lanaca i pozvao trgovce na korektan odnos sa potrošačima.

Spajić je, u emisiji “Nacrtani sa Goranom Šćekićem” na Televiziji Crne Gore, rekao da razumije motive građani i da je jako bitno da vokalizuju svoje nezadovoljstvo.

“U smislu građanina podržavam jednu takvu akciju”, rekao je Spajić, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, istog trenutka kad dođe neko povoljniji, građani će, ukoliko marketi ne budu imali fer odnos prema potrošačima, napuštati te trgovinske lance.

Spajić je naveo da će, kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju (EU) biti i Lidl i mnoge druge kompanije, a možda i prije nego država uđe u EU.

“Lidl intenzivno radi na tome. Ukoliko domaći trgovci ne budu radili na fer odnosu prema lokalnim potrošačima naravno da će ih potrošači napustiti”, rekao je Spajić.

Pozvaće, kako je kazao, sve relevantne takmace iz EU da se uključe u crnogorsko tržište.

“Imali smo januara prošle godine povećanje minimalne penzije na 450 EUR, a od februara će oni koji nijesu osjetili to povećanje dobiti određeno povećanje, što će da se osjeti i u trgovinskim lancima”, rekao je Spajić.

Govoreći o protestima koje organizuju studenti, Spajić je kazao da se radi o demokratskom pravu.

“Mi čujemo sve poruke građana. Pozvali smo bili predstavnike studenata, oni su odbili poziv. Njima su vrata otvorena. Ne smatram ih drugom stranom, mislim da smo na istoj strani”, rekao je Spajić.

On je, govoreći o zahtjevima studenata za smjenom ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, kazao da je ostavka lični čin.

Spajić je podsjetio da je Vlada uvela nove metodologije ocjenjivanja rada ministara i da će periodično biti rekonstrukcije izvršne vlasti.

“Mislim da je ostavka lični čin, i da vas niko ne može natjerati na ostavku. Ja kao premijer imam pravo na smjenu, što ću u nekom narednom periodu i učiniti”, rekao je Spajić.

Kako je naveo, puno je izazova u bezbjednosnom sektoru.

“Ali dajmo vremena da vidimo kako će se ljudi odnijeti u vezi sa tim, ali smjena je u svakom momentu na stolu, svaki put kada radimo rekonstrukciju vlade. Vidjeli ste da se nijesam libio ni smjene naših ministara”, dodao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS