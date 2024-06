Spajić: Pljevlja će biti primjer da sve opštine u Crnoj Gori

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Vlada u saradnji sa pljevaljskom Opštinom i Rudnikom uglja ima jasan plan kako da Pljevlja postanu pravi primjer da svi gradovi u Crnoj Gori imaju lijepu budućnost, saopšteno je na prezentaciji plana za oporavak tog grada.

Na prezentaciji plana, kojoj je prisustvovao premijer Milojko Spajić, poručeno je da će se kroz realizaciju više velikih projekata osigurati znatno bolji uslovi za život, sa posebnim fokusom na energetsku efikasnost i zdraviju životnu sredinu, otvoriti nova radna mjesta i omogućiti da Pljevlja postanu grad u koji se dolazi i vraća.

„Projekti prije politike je nešto što mi se posebno dopada, jer je velika stvar da se okupimo oko bitnih tema. Nažalost Pljevlja su najbolji primjer dekadencije kroz koje je naše društvo prošlo, jer nijedno drugo mjesto nije toliko propalo u odnosu na 80-te godine“, rekao je Spajić.

On je dodao da je frapantna činjenica da je polovina stanovnika napustila opštinu.

„Sve ovakve i slične projekte jedva čekamo da podržimo, jer su teme budućnosti i razvoja, ono o čemu želimo da razgovaramo“, kazao je Spajić.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, saopštio je da je toplifikacija Pljevalja od vitalnog značaja za bolju i zdraviju budućnost grada. Na taj način će se pospješiti energetska efikasnost i početi proces dekarbonizacije, bitan da se dostignu standardi EU na polju ekologije i zelene tranzicije.

„Projekat toplifikacije predstavlja vrstu melema na ranu i način kako da se brže oporavi opština sa ekološkog aspekta. 44. Vlada ne polaže ekskluzivno pravo na ovaj projekat. On je postojao i 40-tak godina unazad, neki su djelovi počeli da se realizuuju u 2022. ali sada je finale i sada treba uraditi velike stvari. Počinjemo izradom toplovoda od Termoelektrane Pljevlja do glavnog gradskog jezgra, da se eliminišu glavne kotlarnice u centru“, rekao je Mujović.

On je dodao da će se paralelno raditi još nekoliko velikiih projekata, poput pospješivanja energetske efikasnosti, koji je jednako važan za Pljevlja.

„Oprijedeljeno je 2,8 miliona EUR za popravak fasada i nabavku energetski efikasne opreme. Jako važno da proizvodimo električnu energiju, ali je jako bitno i da se ona racionalno troši. Na kraju bih podsjetio da je velika pažnja posvećena Pljevljima i kroz Plan rasta, pa ćemo veliki dio sredstava, koji ćemo dobiti od EU preusmjeriti u Pljevlja, kako bi otvorili dodatna radna mjesta i pospješili energetsku tranziciju“, naveo je Mujović.

Izuzetno značajan infrastrukturni projekat biće i izgradnja Opšte bolnice Pljevlja.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da je ulaganje od 40 miliona pokazatelj da su zdravstveni sistem i briga o zdravlju građana u vrhu prioriteta Vlade i Ministarstva, koji će uložiti maksimalne napore da svi zdravstveni objekti u Crnoj Gori budu funkcionalni, savremeno uređeni i opremljeni, u skladu sa standardima struke i nauke.

„Planirano je da novi objekat bolnice stanovnici Pljevalja dobiju do kraja 2027. čime će, mogu slobodno reći, biti napravljen istorijski iskorak i prekretnica u održivosti i razvoju zdravstva na ovim prostorima. Pored ovog projekta, radimo i na rješavanju stambenih pitanja i unapređenja životnog standarda za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u Pljevljima“, saopštio je Šimun.

On je dodao da će se na osnovu ugovora koje je Ministarstvo potpisao sa Stambenom zadrugom graditi zgrada sa sedam etaža, za zaposlene u zdravstvu u naselju Mali Logor. Planirani rok za projektovanje i gradnju objekta je 36 mjeseci.

Iz Kabineta predsjednika Vlade saopšteno je da je planirano da se dodatno radi na jačanju turističke ponude Pljevalja, a veliki potencijal evidentiran je na planu sportskog turizma. Zbog toga je predstavljen plan izgradnje nove multifunkcionalne dvorane, sa zatvorenim bazenom. Ponudu važnu za razvoj sportskog i turizma uopšte, upotpuniće novi hotel i puna valorizacija potencijala Borovičkog jezera.

Izvršni direktor Rudnika uglja, Nemanja Laković, najavio je da će ta kompanija realizovati izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa, koji su dio velikog Plana za oporavak.

Jedan od ciljeva je i popravljanje saobraćajne infrastrukture i u tom kontekstu predstavljen je i plan izgradnje brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – granica sa Bosnom i Hercegovinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS