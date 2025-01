Spajić opoziciji: Postade li Amerika centar kriptovaluta i vještačke inteligencije?

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić osvrnuo se na najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Sjedinjene Američke Države (SAD) postati svjetska prijestonica kriptovaluta i vještačke inteligencije.

Spajić je u objavi na društvenoj mreži X podijelio obraćanje Trumpa uz komentar i pitanje opoziciji “Postade li Amerika kripto raj i centar vještačke inteligencije?”

Iz Vlade su podsjetili da je Spajić u više navrata od opozicionih parlamentarnih partija tokom Premijerskog sata optuživan da će od Crne Gore napraviti „kripto raj”, te je u tom kontekstu i danas reagovao na najave američkog predsjednika.

