Spajić: O robnim rezervama početkom aprila na Vladi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić najavio je formiranje robnih, ali i stabilizacionih rezervi koje će, kako je rekao, pomoći malim trgovcima da budu konkurentniji prema većim objektima.

On je kazao da je država ograničila marže za ogroman broj proizvoda, i da je reagovala onako kako je mogla.

“Građani su u pravu, i potpuno se saosjećam sa njima, ali ne živimo u komunizmu gdje je država mogla da direktno reaguje. Reagovali smo onako kako smo mogli. Možemo još da odradimo robne rezerve i stabilizacione rezerve. Prvu verziju robnih rezervi imaćemo početkom aprila na Vladi”, najavio je Spajić u intevjuu za Televiziju Crne Gore.

On je rekao da bi se na taj način, i uz stabilizacione rezerve, moglo doći do dugoročnog rješenja, prenosi Portal RTCG.

Stabilizacione rezerve podrazumijevaju da, kako je pojasnio, veleprodajne cijene ne budu neka osnova na kojoj će neko da prikaže vrlo male marže.

Spajić je kazao da će pomoći da budu mali trgovci konkurentniji sa velikim trgovcima.

“Potpuno smo svjesni da su cijene 2023. godine otišle u nebesa. Zaustavili smo rast, i od septembra prošle godine imamo stabilizaciju cijena. I dalje nijesmo zadovoljni cijenama, niti odnosima trgovaca. Nama je opseg djelovanja ograničen, i moramo da poštujemo evropsko zakonodavstvo”, naveo je Spajić.

U osvrtu na današnje usvajanje budžeta, Spajić je naglasio da je budžet sam po sebi tehnička stvar i tako bi trebalo da se posmatra.

On je rekao da su projektom Evropa sad 2 značajno povećane penzija penzionerima kojima one nijesu povećane u januaru prošle godine.

“Ponosan sam što su penzije u Crnoj Gori među najvećima u regionu. Kapitalne investicije su na rekordnom nivou i volio bih da vidim da li građani jedva čekaju da vide sve te projekte”, naveo je Spajić.

On je istakao da oko 1,4 milijarde EUR iznosi naplata PDV-a, što je tri puta više nego što je naplaćeno 2020. godine.

Kada je riječ o izradi druge dionice auto-puta Mateševo – Andrijevica, Spajić je kazao da je došlo do izmjene trase u selu Kralje, te da će se ići direktno na glavni tender do kraja mjeseca.

“Ta dionica otvara istorijski izolovan region Crne Gore. Taj kraj je fizički odsječen bio od ostatka Crne Gore”, naveo je Spajić.

