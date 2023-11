Spajić: Nastavak auto-puta naredne godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić upoznao je danas predstavnike Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori (SSICG) sa planovima za razvoj saobraćajne i željezničke infrastrukture i najavio početak radova na drugoj dionici auto-puta tokom naredne godine.

Spajić je kazao da je dinamičan infrastrukturni razvoj jedan od glavnih ciljeva Vlade i važan preduslov za intenziviranje ekonomskih aktivnosti.

„Vjerujemo u ekonomske promjene i stvaranje novih vrijednosti za naše građane. U tom cilju potrebno je beskompromisno raditi na eliminaciji neformalne ekonomije i biznis barijera”, rekao je Spajić.

Iz Kabineta predsjednika Vlade je saopšteno da su predstavnici SSICG upoznali Spajića sa Strategijom za period od naredne do 2026. godine i iskazali uvjerenje da Crna Gora može biti najkonkurentnija zemlja za investicije u regionu.

Predsjednik SSICG i Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB), Tamaš Kamaraši, naveo je da su ohrabreni spremnošću Vlade da se učinkovitije odredi prema prepoznatim izazovima sa kojima se suočavaju strani investitori.

„Vjerujemo da će posebna pažnja biti usmjerena na pažljivo donošenje odluka koje mogu uticati na cjelokupnu ekonomiju, s posebnim naglaskom na poresku politiku i dalje usklađivanje pravnog okvira sa evropskim standardima”, poručio je Kamaraši.

Na sastanku je ocijenjeno da su jačanje infrastrukture, digitalizacija baze podataka i podrška malim i srednjim preduzećima važne za nastavak ekonomskog razvoja Crne Gore.

U cilju što efikasnije realizacije definisanih ciljeva, izražena je spremnost da se organizuju redovni sastanci predstavnika Vlade i SSICG.

Ispred SSICG, sastanku su još prisustvovali njegova izvršna direktorica Arijana Nikolić Vučinić i član Upravnog odbora i šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remon Zakarija.

