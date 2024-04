Spajić: Kreće pretkvalifikacioni tender za dionicu auto-puta Mateševo-Andrijevica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pretkvalifikacioni tender za dionicu auto-puta Mateševo-Andrijevica trebalo bi da krene danas ili sjutra, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je rekao da će sve biti objavljeno na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“Krećemo u pretkvalifikaciju, dio tendera koji će trajati dva mjeseca. Nadamo se da ćemo dobiti maksimalan broj ponuđača i izvođača koji su zainteresovani za izvođenje ove dionice”, rekao je Spajić na konferenciji za novinare.

Poslije toga se, kako je objasnio, ide u proceduru glavnog tendera, koji će trajati takođe dva mjeseca, gdje će od svih koji prođu pretkvalifikacioni tender biti izabran glavni izvođač.

Spajić je rekao da je počeo proces eksproprijacije, kako bi bio gotov kada počnu radovi.

“Eksproprijacija će ići paralelno sa ovim procesom i očekujemo, kada krenemo u izvođenje radova, da nemamo nijedan problem što se tiče eksproprijacije”, dodao je Spajić.

On je kazao da očekuju veće interesovanje investitora od kraja godine, za čitav region Vasojevića i sjeveroistoka Crne Gore, koji je najsiromašniji.

“Izvođenje projekta će krenuti krajem ove ili početkom naredne godine, što je godinu i po ranije nego što je prije projektovano”, rekao je Spajić.

On je najavio da se osim ovog projekta rade i ostali.

Izvršni direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, kazao je da je pretkvalifikacioni tender spreman i usaglašen sa EBRD-om.

“Čeka se samo objava na sajtu EBRD-a. Biće dva mjeseca za prijavu za pretkvalifikaciju, nakon toga ide izbor izvođača, a zatim glavni tender koji traje dva mjeseca“, precizirao je Ljiljanić.

Paralelno sa tim, kako je dodao, aktivno teče i eksproprijacija zemljišta.

„Spremno ćemo ući u ovaj projekat“, poručio je Ljiljanić.

Prema njegovim riječima, period izgradnje traje pet godina, a završetak se očekuje krajem 2029. godine.

“Mislim da ćemo brzo imati zaključen idejni projekat od Andrijevice do Boljara”, kazao je Ljlijanić.

On je naveo da će, pored šest aktivnih tendera, biti raspisana još dva dodatna za brze saobraćajnice od Smokovca do Božaja i od Danilovgrada do Nikšića.

“Dužina planirarnih auto puteva je 260 kilometara, a brzih saobraćajnica 220 kilometara”, saopštio je Ljiljanić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS