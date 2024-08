Spajić: Gradićemo brzu cestu od Nikšića do Pljevalja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brza cesta sa četiri trake od Nikšića do Pljevalja, preko novog mosta na Tari, će se graditi, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži X napisao da će postojeći most na Tari biti rekonstruisan i takođe u upotrebi.

„Većina saobraćaja će biti preko novog puta, izbjegavajući serpentine i oko Šavnika (od Donjih Brezana zaobilaznica) i oko kanjona Tare (preko Bobova)“, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS