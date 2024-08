Spajić: EK prezentovala plan za nove investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija (EK) prezentovala je plan za nove investicije u Crnoj Gori, kazao je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa generalnim direktorom Generalnog direktorata EK za susjedstvo i pregovore o proširenju Gert Janom Kopmanom.

Spajić je rekao da je Kompan tokom sastanka poručio da će sa crnogorskom Vladom raditi na privlačenju stotina miliona EUR novih investicija.

“Sa Evropskom unijom kao našim najvažnijim partnerom uspjeh je zagarantovan”, naveo je Spajić u objavi na mreži X.

On je dodao da razgovore o zajedničkim planovima nastavljaju i sjutra.

