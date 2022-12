S&P indeks pao peti dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks pao peti dan zaredom jer na tržištu vlada nesigurnost po pitanju do kojeg će nivoa američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) povećati kamatne stope i može li ekonomija izbjeći recesiju.

Dow Jones ostao je gotovo nepromijenjen na 33.597 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,19 odsto, na 3.933 poena, a Nasdaq indeks 0,51 odsto, na 10.958 bodova.

Na tržištu vlada nesigurnost jer se ulagači plaše da će američka ekonomija naredne godine uroniti u recesiju, s obzirom na Fedovo agresivno povećanje kamata u ovoj godini, prenosi Hina.

Na to su posljednjih dana upozorili čelnici nekoliko najvećih banaka i mnogi analitičari. Po njima, pitanje je samo hoće li recesija biti plitka ili dublja.

To je posljedica visoke inflacije zbog čega Fed od početka godine agresivno povećava ključne kamatne stope.

U oktobru i novembru S&P 500 indeks porastao je gotovo 14 posto, smanjivši gubitke od početka godine, jer se ulagači nadaju usporavanju tempa povećanja kamata.

Nakon serije povećanja kamata 0,75 postotnih bodova, na tržištu se procjenjuje da će čelnici centralne banke na sjednici naredne sedmice podignuti kamate 0,5 postotnih bodova.

Međutim, prema nekoliko posljednjih ekonomskih pokazatelja, popuštanje inflacionih pritisaka ne ide tako brzo kako su se ulagači nadali.

Stoga su i dalje otvorena ključna pitanja: do kojeg će nivoa Fed povećati kamate, na 4,75 ili pet odsto, i koliko će se dugo zadržati na tim nivoima.

Trenutno se ključne kamate kreću u rasponu od 3,75 do četiri odsto, najvišem nivou od početka 2008. godine.

„Ovo je period prilične nesigurnosti dok ulagači pokušavaju dokučiti što je važnije. Očekuje se usporavanje tempa povećanja kamata, međutim neki ekonomski pokazatelji ne idu tome u prilog. Tržište pokušava naći ravnotežu između prednjih i stražnjih vjetrova i to izaziva konfuziju”, objasnio je analitičar u firmi OANDA, Craig Erlam.

I na evropskim berzama su cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,43 odsto, na 7.489 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,57 dosto, na 14.261 poen, a pariski CAC 0,41 odsto, na 6.660 bodova.

