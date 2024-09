S&P 500 i Nasdaq porasli drugi uzastopni dan

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 zabilježio je drugu pobjedničku sesiju u utorak, dok je Wall Street pokušavao pronaći svoje uporište u turbulentnom septembru.

Široki tržišni indeks dodao je 0,45 odsto i završio na 5.495,52, a Nasdaq Composite dobio je 0,84 odsto, zaključivši na 17.025,88. Dow Jones Industrial Average pao je 92,63 boda ili 0,23 odsto i smjestio se na 40.736,96.

Nvidia je zaključila s rastom od 1,5 odsto, podigavši S&P 500 i tehnološki bogati Nasdaq. AMD i Microsoft takođe su bili viši, prenosi SEEbiz.

Tehnološke dionice u posljednje vrijeme imaju problema, a SPDR fond za odabrani sektor tehnologije (XLK) izgubio je otprilike sedam odsto u ovom kvartalu. Ti potezi dolaze dok raste zabrinutost oko stanja ekonoije, zbog čega ulagači odbacuju ugledna tehnološka imena.

Dionice banaka takođe vrše pritisak na šire tržište. Dionice JPMorgana pale su više od pet odsto nakon što je firma ponudila oprezan komentar o neto prihodu od kamata u narednoj godini na industrijskoj konferenciji. JPMorgan je takođe bio najveći pad u Dow indeksu od 30 dionica.

Trgovci imaju oko na dva ključna ekonomska izvještaja koja će vjerovatno biti sljedeći katalizatori za dionice. Izvještaj o indeksu potrošačkih cijena za avgust trebalo bi biti objavljeno u srijedu, a potom u četvrtak i indeks proizvođačkih cijena.

Ulagači se klade da bi široko očekivano smanjenje kamatnih stopa na sastanku Federalnih rezervi od 17. do 18. septembra moglo pomoći u ublažavanju zabrinutosti oko slabljenja ekonomije.

