S&P 500 i Nasdaq ponovo oslabili

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 i Nasdaq Composite pali su drugu sesiju zaredom u slabom početku septembra.

S&P 500 izgubio je 0,16 odsto i završio na 5.520,07, dok je Nasdaq Composite skliznuo 0,3 odsto i zatvorio na 17.084,30.

Dow Jones Industrial Average popeo se 38,04 boda ili 0,09 odsto, i završio na 40.974,97, prenosi SEEbiz.

“Barem na marginama, vidite grickanje nakon one rasprodaje”, rekao je suglavni direktor ulaganja u Truistu Keith Lerner.

On je kazao da su ulagači malo na ivici – to je trgovina s niskim uvjerenjem. Svi čekaju izvještaj o zapošljavanju u petak, a do tada smo u malom šablonu.

Nvidia je pala 1,7 odsto nakon Bloombergovog izvještaja da je američko Ministarstvo pravosuđa poslalo sudske pozive proizvođaču čipova. Ovaj potez dolazi nakon što je Nvidia pala više od devet odsto u utorak usred šireg povlačenja poluprovodnika.

Neke megacap tehnologije i dionice čipova ponovo su zauzele svoje uporište u srijedu, pri čemu su Advanced Micro Devices i Tesla ojačali oko tri odsto, odnosno četiri odsto. Meta Platforms, Marvell Technology, Broadcom i Qualcomm podigli su cijenu.

Dionice su se vratile s najnižeg nivoa jer se takozvana kriva prinosa tržišta trezora trenutno vratila u normalno stanje. Krivulja je bila obrnuta sa stopom na desetogodišnju obveznicu nižu od prinosa na dvogodišnju.

Ovo je uobičajeni signal recesije i zabrinuo je ulagače. U srijedu se desetogodišnji prinos u jednom trenutku vratio na ravnotežu s dvogodišnjim prinosom i nakratko je malo porastao.

Wall Street je nakon gubitničke sesije, s glavnim referentnim vrijednostima koje su objavile svoj najgori dan koji seže unazad do rasprodaje 5. avgusta, dok su nazivi čipova imali problema, a najnoviji ekonomski podaci sugerisali su usporavanje rasta američke ekonomije.

Trgovci se pripremaju za veću volatilnost u septembru, pri čemu mnogi očekuju povlačenje od pet odsto ili više u ovom istorijski slabom rasponu za dionice. Međutim, povlačenja poput onih zadnjih sedmica ne bi trebalo da obeshrabre ulagače, smatra glavni investicioni strateg TD Wealtha, Sid Vaidya.

