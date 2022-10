S&P 500 i Nasdaq pali šesti dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu S&P 500 i Nasdaq indeks pali šesti dan zaredom, jer ulagači ne žele da rizikuju uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i početka sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija.

Dow Jones oslabio je 0,1 odsto na 29.210 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,33 odsto na 3.577 poena, a Nasdaq indeks neznatno na 10.417 bodova, prenosi Hina.

U srijedu objavljeni zapisnik s posljednje sjednice američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), nije donio nikakvih iznenađenja.

Pokazao je da se čelnici Fed-a slažu da treba voditi restriktivnu monetarnu politiku kako bi se inflacija spustila s najviših vrijednosti u 40 godina.

„U posljednjim istupima svi čelnici Fed-a jednoglasno ističu predanost banke u suzbijanju inflacije i zadržavanju smjera. Tržište shvata da će Fed nastaviti da podiže kamatne stope. Pitanje je samo kada će doći do usporavanja tempa podizanja kamata s 0,75 na 0,5 ili 0,25 procentnih poena”, rekla je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

Procjenjuje se da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih poena.

Danas će u fokusu ulagača biti izvještaj o potrošačkim cijenama u SAD-u u septembru. Očekuje se da će inflacija blago skliznuti na 8,1 odsto na godišnjem nivou, dok bi temeljna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene hrane i energije, mogla porasti sa 6,3 na 6,5 odsto.

U srijedu je objavljeno da su u posljednjih 12 mjeseci do septembra, proizvođačke cijene porasle 8,5 odsto, nešto više od očekivanih 8,4 odsto.

Ipak, to je manji rast u odnosu na avgust, kada su proizvođačke cijene porasle 8,7 odsto.

Ulagači su oprezni i zbog toga što sjutra s izvještajima nekoliko velikih banaka počinje sezona objava kvartalnih poslovnih rezultata.

Zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomija, očekivanja su znatno smanjena posljednjih mjeseci.

Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 4,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period..

Početkom jula očekivali su, pak, rast zarada više od 11 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,86 odsto na 6.826 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,39 odsto na 12.172 poena, a pariski CAC 0,25 odsto na 5.818 bodova.

