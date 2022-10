S&P 500 i Nasdaq pali peti dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak S&P 500 i Nasdaq indeks pali peti dan zaredom jer su ulagači nesigurni uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i početka sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata američkih kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,12 odsto, na 29.239 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,65 odsto, na 3.588 bodova, a Nasdaq indeks 1,1 odsto, na 10.426 bodova, prenosi Hina.

Na tržištu vlada nesigurnost jer nema vijesti koje bi mogle podstaći rast tržišta i jer ulagači ne žele riskirati uoči objave izvještaja o potrošačkim cijenama u SAD-u u septembru, koje će biti objavljeno sjutra.

Očekuje se da će inflacija blago skliznuti na 8,1 odsto na godišnjem nivou, dok bi temeljna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene hrane i energije, mogla porasti sa 6,3 na 6,5 odsto.

Bolji podaci od očekivanja probudili bi nadu u usporavanje tempa povećanja kamata američke centralne banke.

Doduše, niko ne očekuje da će Federalne rezerve (Fed) odustati od agresivnog zaoštravanja monetarne politike, no možda bi naredne godine mogao zaustaviti ciklus povećanja kamata prije i na nižim nivoima nego što se sada očekuje.

Ulagači su oprezni i zbog toga što uskoro počinje sezona objava kvartalnih poslovnih izvještaja kompanija.

Zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije, očekivanja su znatno smanjena posljednjih mjeseci.

Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 4,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su, pak, rast zarada za više od 11 odsto.

Negativno je na tržište uticala i poruka britanske centralne banke tamošnjim penzionih fondovima da do petka završe podešavanje svojih pozicija jer će tada banka okončati svoj vanredni program podsticaja tržištu obveznica.

Ranije je britansko udruženje penzionih fondova pozvala centralnu banku da produži program kupovine obveznica do kraja oktobra.

Ulagači se plaše da bi bez podsticaja centralne banke britansko tržište obveznica ponovo moglo biti pod snažnim pritiskom, kao i prije sedmicu.

I na evropskim berzama su cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,06 odsto, na 6.885 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,43 odsto, na 12.220 bodova, a pariski CAC 0,13 odsto, na 5.833 boda.

