Solidarni doprinos nedopustivo opterećenje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacrt zakona o solidarnom doprinosu, kojim se kompanije koje su ostvarile prihode veće od pet miliona EUR obavezuju da plate vanredni porez, predstavlja nedopustivo opterećenje i svojevrsno kažnjavanje uspješnih, smatraju u Američkoj privrednoj komori (AmCham).

Iz AmChma su Vijestima kazali da to ukazuje na lošu praksu donošenja mjera koje konstantno destimulišu poslovni ambijent, kao i hroničnu nemogućnost države da resurse obezbjeđuje kroz smanjenje stope sive ekonomije.

Vlada, odnosno Ministarstvo finansija odlučilo je da predloži tu mjeru kako bi kompanije koje su tokom ekonomske krize stekle dodatnu dobit, zahvaljujući Vladinim mjerama u vidu brojnih podsticaja, sada pokazale solidarnost i da bi se teret krize ravnomjerno rasporedio i omogućilo kreiranje novih paketa pomoći građanima.

Ministarstvo je u obrazloženju Nacrta zakona navelo da i pored negativnih uslova poslovanja, neki privredni subjekti ostvaruju povećanu dobit i taj porast dobiti je primjetan kod različitih djelatnosti.

Nacrt zakona je na javnoj raspravi do 20. marta, a “solidarni doprinos” (porez na ekstraprofit), je definisan kao krizna mjera za dvije godine, odnosno, njime će biti obuhvaćen period za prošlu i ovu godinu.

Ministarstvo se pozvalo i na uporednu praksu iz zemalja EU koje su takođe uvele taj porez (mandatory temporary solidarity contribution) definisan uredbom EU.

Iz AmCham-a su podsjetili da oni neprestano ukazuju na važnost predvidivog i stabilnog poslovnog ambijenta.

„U tom kontekstu, mjere donosioca odluka ne ulivaju povjerenje i opravdano se nameće zaključak da se nedovoljno vodi računa o dalekosežnim posljedicama za poslovnu zajednicu i ekonomiju uopšte, a nametanje novih izdataka samo sankcioniše uspješne kompanije koje regularno vode tržišnu utakmicu“, rekli su iz te asocijacije.

Oni su dodali da je objašnjenje Nacrta nedostatno, ne nudi ubjedljive razloge, a i u pojedinim segmentima čak sadrži informacije koje su pogrešno interpretirane ili imaju u sebi mogućnost za dalje loše tumačenje.

Iz AmChama su poručili da zabrinjava činjenica da donosioci odluka ne mogu da se uhvate u koštac sa preduzećima koja nijesu registrovana, na šta se ukazuje u svakom izvještaju AmChama o poslovnom ambijentu, kao i kroz aktivno učešće u radu Savjeta za konkurentnost.

U AmChamu smatraju da upravo takvi treba da snose pritisak u postojećim okolnostima, a ne oni koji posluju u skladu sa važećim zakonima i propisima i redovno izmiruju obaveze.

„Smatramo i da će uvođenje pomenutih mjera takođe nesumnjivo uticati negativno na dolazak potencijalnih uspješnih kompanija na crnogorsko tržište”, rekli su iz AmChama.

