Snižene kamatne stope u SAD-u podigle cijene nafte iznad 74 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 74 USD nakon što je američka centralna banka snizila troškove zaduživanja, pokrenuvši talas nagađanja o potražnji signalima o posustajanju tržišta rada.

Na londonskom tržištu barelom se trgovalo po 90 centi višoj cijeni od 74,55 USD. Na američkom tržištu poskupio za 88 centi, na 71,79 USD, prenosi Hrportfolio.

U fokusu je trgovaca u četvrtak bilo snižavanje ključnih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Centralna banka snizila ih je u srijedu pola procentnog boda, na 4,75 do pet odsto. Niže kamatne stope obično podstiču ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

Trgovci su ipak bili suzdržani, posebno zato što je Fed osjetno podigao procjenu stope nezaposlenosti u ovoj godini, na 4,4 odsto. Prošle godine je prema proračunima nezavisnog instituta CBO-a iznosila 3,6 odsto.

Najveća svjetska ekonomija trebalo bi prema procjeni centralne banke da poraste u ovoj i idućoj godini dva odsto. Na duži rok stopa rasta trebalo bi da iznosi 1,8 odsto.

Fedov šef Jerome Powell objavio je pobjedu nad inflacijom, ali sniženje kamatnih stopa potvrđuje i pogoršanje na tržištu rada, što će značiti i sporiji ekonomski rast, nagađaju trgovci.

Cijene nafte koče i znake slabije potražnje u Kini.

Prerada u kineskim rafinerijama usporila je u avgustu peti mjesec zaredom, pokazali su podaci zavoda za statistiku. Posustali su i industrijska proizvodnja i promet u maloprodaji, a usporio je i rast cijena novih nekretnina.

Analitičari Citija predviđaju manjak u snabdijevanju u četvrtom tromjesečju od oko 400 hiljada barela dnevno, što će po njihovim proračunima zadržati cijene u Londonu u rasponu od 70 do 75 USD po barelu, ali samo privremeno.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u srijedu bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 73,65 USD.

