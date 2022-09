Slabi kineski pokazatelji spustili cijene nafte ispod 96 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte ponovo su pale u srijedu, skliznuvši ispod 96 USD pod pritiskom zabrinutost ulagača za kinesku ekonomiju nakon slabih podataka iz industrije i znaka posustajanja potražnje za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u oktobru bila je niža 3,41 USD i iznosila je 95,9 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokovima isporuke u novembru koji su pojeftinili 2,97 USD na 94,87 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,89 USD nižoj cijeni na 88,75 USD.

Trgovce zabrinjava slaba svjetska ekonomija, a u fokusu im je Kina.

Aktivnost u industriji ponovo je pala u avgustu, a novi slučajevi zaraze koronavirusom, najgori toplinski talasi u više decenija i posrtanje sektora nekretnina signaliziraju nevolje i u trećem tromjesečju, nakon pada aktivnosti u periodu od aprila do juna u odnosu na početak godine.

Peking sprovodi politiku nulte tolerancije na koronavirus, pa niz velikih gradova, od Shenzena do Daliana, uvodi karantin i zatvara kompanije kako bi suzbili novi talas zaraze.

Uteg cijenama bio je i izvještaj Zajedničkog tehničkog odbora Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika i procjena da će tržište nafte ove godine, prema baznom scenariju, bilježiti višak u snabdijevanju od 900 hiljada barela dnevno.

Prije mjesec višak je procijenjen na 800 hiljada barela dnevno.

OPEC+ sastaće se 5. septembra kako bi razmotrio proizvodnu politiku. Neke članice inicijative već traže smanjenje proizvodnje.

Naftni kartel danas nije objavio koliko je u utorak koštao barel korpe nafte njegovih članica. U ponedjeljak je poskupio 97 centi na 104,85 USD.

