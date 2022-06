Skupština da pozove Vladu da pripremi listu proizvoda za ograničenje cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je zaključak poslanika Socilademokrata (SD), Damira Šehovića, kojim Skupština poziva Vladu da u najkraćem roku pripremi akt kojim će se utvrditi mjere i lista proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Iz SD-a je saopšteno da je Odbor podržao predlog Šehovića, koji je koji je povodom dopuna Zakona o akzicama predložio usvajanje tog zaključka.

U zaključku se navodi da Skupština poziva Vladu da u najkraćem roku pripremi odgovarajući akt kojim će se definisati mjere i lista proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

„Kako bi na taj način stvorila pretpostavke za otklanjanje negativnih uticaja porasta cijene tih proizvoda, odnosno primjenu Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi“, dodaje se u Šehovićevom zaključku.

Kako je saopšteno, Odbor je takođe usvojio i Šehovićev predlog da se uz pomenuti podzakonski akt pripremi i program subvencija privrednim subjektim.

“Skupština poziva Vladu da uz podzakonski akt, koji će definisati mjere i listu proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, pripremi program subvencija namijenjen onim kategorijama privrednih subjekata koji će pomenutim mjerama biti pogođene, a sve sa ciljem očuvanja njihove konkurentnosti na tržištu”, navodi se u drugom prihvaćenom zaključku.

Iz SD-a su dodali da je Odbor na današnjoj sjednici takođe usvojio zaključak kojim Skupština poziva Vladu da pokrene regionalnu inicijativu primjene Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu (Direktiva Evropske Unije 2019/904 o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu).

