Skupština akcionara EPCG 23. februara

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG) održaće se 23. februara, odlučeno je danas na sjednici Odbora direktora kompanije.

Skupština će se održati u Nikšićkom pozorištu sa početkom u 12 sati.

„Na dnevnom redu zasjedanja biće razrješenje članova aktuelnog i imenovanje novog saziva Odbora direktora“, navodi se u saopštenju.

Materijal za Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima u poslovnim prostorijma EPCG, od sjutra od sedam do 15 sati svakog radnog dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS