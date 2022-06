Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skroman promet i rast indeksa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada usvojila odluku o visini i načinu plaćanja putarine na dionici auto-puta Bar-Boljari.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 porastao je 1,2 odsto na 785,16 poena, dok je MONEX ojačao jedan odsto na 10.872,4 boda.

Promet, realizovan kroz 16 transakcije, iznosio je 28,47 hiljade EUR i bio je šest puta manji od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog Telekoma, i to 26,66 odsto. Dionica te telekomunikacione kompanije je poskupila 0,8 odsto na 1,19 EUR.

Vlada je na sjednici u četvrtak danas usvojila Predlog odluke o visini i načinu plaćanja putarine na dionici auto-puta Bar-Boljari, koja će se kretati od 1,5 EUR do 17 EUR.

Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, kazao je da će putarina za motore biti 1,5 EUR, za automobile 3,5 EUR, a za autobuse, odnosno kamione 17 EUR.

“Planirani prihod po tom osnovu do kraja godine je preko četiri miliona EUR, a od tunela Sozina preko devet miliona. Tako da je važno donijeti ovu odluku kako bi se stvorili uslovi za naplatu putarine”, objasnio je Ibrahimović na sjednici Vlade.

Na berzi se ove sedmice trgovalo samo akcijama nekoliko kompanija.

Dionica Luke Bar je ojačala 18,8 odsto na 31 cent, Plantaža četiri odsto na 13 i Crnogorskog elektroprenosnog sistema 3,5 odsto na 89,12 centi.

Poskupila je i akcija Jugopetrola 2,9 odsto na 10,8 EUR.

Gubila je Elektroprivreda 5,4 odsto na 3,5 EUR.

Ta kompanija je ove sedmice saopštila da je prosječan majski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio 25,61 EUR.

Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 17,5 EUR, dok je najveća prosječna potrošnja u maju očitana u Podgorici, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 29,17 EUR.

Majske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 43,8 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 164,76 hiljada kupaca.

Ove sedmice je saopšteno i da je ukupan državni dug, bez depozita, na kraju marta ove godine iznosio je 4,06 milijardi EUR ili 76,59 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

“Tokom prvog kvartala ove godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na kraj prošle godine, prije svega usljed redovnog izmirenja kreditnih obaveza, kao i usljed činjenice da tokom prvog tromjesečja nije bilo novih kreditnih aranžmana”, navodi se u izvještaju Ministarstva finansija.

Ukupan državni dug sa depozitima na kraju marta je iznosio 3,62 milijarde EUR ili 68,13 odsto BDP-a.

Ove sedmice su u fokusu javnosti bili radnici Željezare Tosčelik, koji danonoćno borave u krugu fabrike, zahtijevajući da im se ne uručuju otkazi i da se pokrene proizvodnja, koja je obustavljena u martu prošle godine.

Kompanija Neksan zainteresovana je da kupi Željezaru i spremna da, uz prisustvo predstavnika Vlade, počne direktne pregovore sa turskom Tosyali grupom koja gazduje nekadašnjim nikšićkim gigantom.

Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je ove sedmice Crnu i Bijelu listu poreskih obveznika. Takođe, pokrenuta je i kampanju Račun zadrži Crnu Goru podrži, sa ciljem da građane podsjeti da u svakom trenutku mogu provjeriti da li je njihov račun ispravan, što je važno sa stanovišta punjenja državnog budžeta.

Iz UPC je objašnjeno da građani nijesu obavezni da plate račun koji nema QR kod, a ukoliko ga ima, ali ga skener ne prepoznaje, treba da prijave nepravilnosti pozivom Call centra na 19707.

Nepravilnosti se mogu prijaviti i na Viber broj 067 97 97 97, tako što građani mogu da šalju fotografije računa za koje smatraju da nijesu regularni.

Takođe, Komisija za tržište kapitala donijela je u četvrtak rješenja o obustavi trgovanja akcijama kompanije Sveti Stefan hoteli i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, koja će trajati do okončanja okončanja javne ponude za preuzimanje.

Komisija je donijela i rješenja o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje tih akcionarskog društva.

Montenegroberza je, shodno tome, donijela odluku o privremenom razvrstavanju tih kompanija i njihovih dionica u segment berze za promatranje.

