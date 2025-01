Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Ski centar Kolašin 1600 bilježi odličnu posjećenost.

Povoljne vremenske prilike i značajne količine snijega ovog vikenda su privukle veliki broj posjetilaca na Bjelasicu i ski centar Kolašin 1600.

Kako lokalno stanovništvo, tako i mnogobrojni gosti iz drugih gradova Crne Gore i regiona, uživali su u skijanju, sankanju, bordanju, vožnji žičarom, ali i bogatoj gastro ponudi restorana Troglava, prenosi Mediabiro.

Ski centar je posjetila i ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, koja je ukazala da Skijališta Crne Gore imaju podršku Vlade.

Zadovoljstvo zbog dobre posjećenosti i kvalitetnog početka sezone izrazio je i izvršni direktor Skijališta Crne Gore, Đuro Milošević.

„Ovdje vlada prava zimska idila, puno je skijaša, vrijeme je fenomenalno, sve funkcioniše kako treba na zadovoljstvo nas zaposlenih i posjetilaca. Desetak dana otkako smo otvorili skijašku sezonu, postižemo izvanredne rezultate. Najviše gostiju nam je iz Crne Gore, ali po brojnosti ne zaostaju gosti iz Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, a takođe imamo goste iz Rusije i Ukrajine,“ naveo je Milošević.

On je dodao da su posljednjih deset dana parametar jedne dobre sezone i da se nada da će i sa nastavkom veoma brzo riješiti sve finansijske probleme i napraviti jednu stabilnu osnovu za funkcionisanje tokom ove godine.

Milošević je istakao da je prethodna zimska sezona za Skijališta Crne Gore bila veoma izazovna, jer je protekla bez ijednog skijaškog dana.

„Više smo prometa u samom ski centru ostvarili za posljednjih deset dana decembra, nego za ostalih 355 dana prethodne godine. Uspjeli smo da isplatimo 12 neto zarada. Nažalost, samo četiri smo zaradili na samom ski centru, što nam je osnovni izvor prihoda, Vlada nam je pomogla za četiri neto zarade, a još četiri neto zarade su ostvarene kroz aktivnosti komercijalno-marketinškog sektora,“ saopštio je Milošević.

On je podsjetio da posjetioci trenutno mogu uživati u vožnji žičarom K8 i svim stazama u okviru te žičare, te najavio da će dva ski lifta od narednih dana biti u funkciji.

Uprkos svim naporima Skijališta Crne Gore da ova zimska sezona protekne u najboljem redu i da posjetioci uživaju u svim pogodnostima ski centra Kolašin 1600, Milošević ukazuje da im problem sa žičarom K7 otežava funkcionisanje.

„To je problem koji nije do nas. Privatni investitor je sa svojim radovima ugrozio stub žičare K7. Mi smo preduzeli sve što je bilo do nas – pratili smo radove, na vrijeme smo intervenisali kod svih institucija, angažovali smo stručnjake iz Dopelmajera koji su stub žičare vratili u prvobitni položaj, angažovali smo geometra koji je tokom septembra snimio trenutno stanje“, rekao je Milošević.

Od Uprave za kapitalne projekte su, kako je naveo, sa zakašnjenjem dobili geodetski snimak pređašnjeg stanja, te su angažovanjem vještaka građevinske stuke utvrdili da zemljište oko stuba nije stabilno, pa žičara K7 još ne može da se da na korištenje.

„Ako budemo prinuđeni, pokrenućemo postupak nadoknade štete. Ovo je na štetu kako zaposlenih u skijalištu, tako i grada Kolašina, Crne Gore i turističke privrede, ali i skijaša koji bi inače uživali u 21 kilometru staza,“ poručio je Milošević.

On je kazao da se nada brzom rješenju ovog problema, te poziva sve da posjete ski centar Kolašin 1600 i uživaju u svemu što ova obećavajuća zimska sezona donosi.

