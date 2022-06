Sjutra startuje portal biznis.gov.me

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Portal biznis.gov.me, koji će preduzećima omogućiti uvid u centralizovanu bazu informacija koje su od značaja za njihovo poslovanje, biće sjutra pušten u rad, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

“Prepoznajući važnost mikro, malih i srednjih preduzeća u kontekstu budućeg razvoja crnogorske privrede, Ministarstvo i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), kreirali su jedinstvenu kontaktnu tačku za mikro, mala i srednja preduzeća – portal biznis.gov.me“, navodi se u saopštenju.

Portal, kako je objašnjeno, ima za cilj da svim preduzetnicima i ostalim privrednim akterima omogući kontinuiran uvid u centralizovanu i pouzdanu bazu informacija koje su od značaja za njihovo poslovanje.

Prezentacija portala biće održana na konferenciji za novinare u hotelu Hilton, na kojoj će govoriti ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori Remon Zakaria i ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Cristina Popa.

