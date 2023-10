Sjutra sastanak sa Abazovićem povodom rješavanja problema Instituta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Opštine Herceg Novi održaće sutra u Podgorici sastanak sa premijerom Dritanom Abazovićem povodom rješavanja problema Instituta “Simo Milošević”.

Delegaciju će činiti predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi Ivan Otović, odbornik Zoran Lazarević, vršitelj dužnosti direktora Instituta Savo Marić i predsjednica Sindikalne organizacije Marija Obradović.

“Teme sastanka biće kolektivni ugovor zaposlenih u Institutu, cijene usluga prema Fondu zdravstva i kupovina akcija manjinskih akcionara”, kazao je Lazarević za RTHN.

Zaključak tematske konferencije Dijalogom za spas Instituta, koja je krajem septembra održana u prostorijama Unije slobodnih sindikata (USSCG) u Podgorici, bio je da se Abazoviću uputi dopis sa inicijativom da organizuje sastanak isključivo posvećen Institutu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS