Sjutra protest radnika Instituta Igalo

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna organizacija Instituta “Simo Milošević” organizovaće sjutra u Meljinama protestni skup, povodom situacije u tom preduzeću.

Iz Sindikata su kazali da će protest na kružnom toku u Meljinama početi u deset sati, a na njemu će govoriti predstavnici rukovodstva radničke organizacije.

Uprava Instituta ranije je najavila da bi ta kompanija mogla ući u stečaj ukoliko Fond zdravstva ne uplati avans u iznosu od 1,2 miliona EUR, koji je obećan na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem krajem decembra. Tom uplatom bi se riješio problem blokade računa, ali ne i ogromnih akumuliranih dugova koji iznose skoro 30 miliona EUR.

Iz Vlade su, nakon toga, poručili da će pomoći da se sačuva Institut, ali da ga ne može finansijski podržati dok se ne dobije mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije.

Godinama unazad problemi u Institutu pokušavali su se riješiti privatizacijom, ali je svih pet tendera bilo bezuspješno.

