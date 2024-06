Sjutra protest Čivovića ispred Delegacije EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnik nikšićkih Rudnika boksita, Rašo Čivović, sjutra će protestovati ispred Delegacije Evropske unije (EU), zbog sudskog spora koji vodi pred Prirvednim sudom sa firmama ruskog biznismena, Olega Deripaske.

Čivović je agenciji Mina-business kazao da će se protest održati od osam do devet sati.

„Visina spora je 23 miliona EUR, a država uporno ćuti o ovom slučaju, a hoće da dobiju IBAR, a sud hoće na silu da me kazni bez pravnog utemeljenja“, rekao je Čivović.

Čivović godinama pred sudom osporava potraživanja Deripaskinih firmi, koja su navodno uložena u Boksite.

