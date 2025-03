Sjutra počinje realizacija inicijative WE Finance Code

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), svečano će sjutra predstaviti inicijativu WE Finance Code i ozvaničiti početak programa Women on Boards za drugu generaciju učesnica.

Ceremoniju će otvoriti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, guvernerka CBCG Irena Radović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Gjeloshaj, šef kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori Remon Zakaria i predsjednik UO NLB Banke Martin Leberle.

Iz CBCG je saopšteno da će na događaju biti predstavljene i polaznice druge generacije programa Women on Boards, čiji je cilj osnaživanje ženskog liderskog potencijala u Crnoj Gori i priprema poslovnog ambijenta za implementaciju EU Direktive o ravnopravnoj zastupljenosti polova na ključnim pozicijama ekonomskog odlučivanja, koja predviđa da žene čine najmanje 40 odsto članova odbora direktora i 33 odsto svih direktorskih pozicija u velikim privatnim i državnim preduzećima.

Događaj će okupiti najviše predstavnike državnih institucija, finansijskog sektora, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice s ciljem jačanja finansijske inkluzije žena i unapređenja njihove zastupljenosti u upravljačkim strukturama.

Događaj će početi u deset sati u hotelu Hilton u Podgorici.

