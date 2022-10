Sjutra počinje Konferencija o ekonomiji u Bečićima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konferencija o ekonomiji – Montenegro 2022, koju organizuje Privredna komora (PKCG), počeće sjutra u hotelu Splendid u Bečićima.

„Jedan od najuticajnijih ekonomskih skupova u regiji okupiće privredne i poslenike ekonomske misli, kao i predstavnike međunarodnih institucija, asocijacija i akademske zajednice, koji će razgovarati o budućnosti, kako glasi tema ovogodišnje konferencije, u nastojanju da kroz dijalog dođu do odgovora važnih za poslovnu zajednicu regiona i šire, te za društvo u cjelini“, navodi se u saopštenju PKCG.

PKCG je prvi dan skupa, koji počinje sjutra, posvetila mladima, s obzirom na to da je EU ovu godinu proglasila Godinom mladih. Njihovi predstavnici će, kako je najavljeno, tokom panela pod nazivom Migracije, (ne)zapošljavanje mladih i Zapadni Balkan, uputiti preporuke donosiocima odluka za poboljšavanje pozicije te populacije na Zapadnom Balkanu i povećanje zapošljivosti, kako bi se smanjile migracije i iseljavanje.

Konferenciju će u četvrtak zvanično otvoriti predsjednica PKCG, Nina Drakić i direktor globalnih odnosa i operacija u OECD, Andreas Schaal, nakon čega će, tokom panela pod nazivom Zapadni Balkan i Evropa u narednoj godini, eksperti govoriti o spremnosti regiona da nastavi integracije, ali i spremnosti EU za proširenje.

Iz PKCG su kazali da će tema panela pod nazivom Uloga dijaspore u ekonomskom razvoju biti veze sa dijasporom, njihovo njegovanje i stavljanje u funkciju ekonomskog napretka.

„Inicijative EU i sinergije za pametnu i zelenu budućnost neizostavna su tema svih događaja koji u centar stavljaju održivi rast i budućnost. Slijedom toga, a i niza inicijativa kojima je iskoračila u prethodnim godinama, PKCG uz podršku projekta finansiranog kroz Horizon Europe program, daje doprinos razmatranju tih pitanja organizovanjem posebne panel diskusije na tu temu“, navodi se u saopštenju.

Na konferenciji ugledni predstavnici akademske zajednice, privrednici i predstavnici razvojnih agencija govoriće o usklađivanju obrazovnog sistema i tržišta rada, koje je godinama prioritet država Zapadnog Balkana, a brojni su i projekti kojima EU nastoji da podstakne što bolje rezultate regije u toj oblasti.

Planirano je i održavanje panela pod nazivom Digitalna transformacija poslovnih modela, koja će biti posvećena razmatranju digitalne osviješćenosti i transformisanosti poslovne zajednice.

„Nepredvidivost globalnog tržišta, niska konkurentnost u odnosu na industrijski napredne i razvijene zemlje, cjenovno visok pristup finansijama ono je sa čime se naše kompanije susrijeću svakog dana. Kako opstajati na tržištu uprkos krizama tema je posljednjeg panela konferencije“, saopšteno je iz PKCG.

Tokom konferencije biće organizovani i B2B susreti, koji predstavljaju šansu za uspostavljanje saradnje među privrednicima na konkretnim poslovnim aranžmanima. Posebno interesovanje za taj vid umrežavanja iskazali su sjevernomakedonski izvoznici.

