Sjutra otvaranje žičare Kotor-Lovćen

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Žičara Kotor-Lovćen biće sjutra otvorena za komercijalnu vožnju.

Projekat realizuje konzorcijum Novi Volvox – Leitner na osnovu koncesionog ugovora koji je potpisan u decembru 2021. godine. Žičara je izgrađena za nešto više od godinu od kada je postavljen kamen temeljac u julu prošle godine.

Trasa žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji Opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1,35 hiljada metara nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1,2 hiljade putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

Vožnja žičarom će u jednom smjeru za odrasle koštati 13 EUR, dok je cijena povratne ulaznice 23 EUR. Cijene dječijih karata su značajno niže, pa vožnja žičarom u jednom smjeru košta sedam EUR, odnosno 12 EUR za oba smjera.

Za djecu mlađu od dvije godine predviđena je gratis vožnja. Povoljnosti su definisane i za osobe sa invaliditetom (OSI), pa će cijena karte u jednom smjeru iznositi sedam EUR, odnosno 12 EUR za oba pravca.

Žičara Kotor-Lovćen je jedan od najznačajnijih crnogorskih, turističkih infrastrukturnih projekata, na koji se čekalo gotovo čitav vijek.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS