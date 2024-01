Sjutra otvaranje prijava na javni poziv za izdavanje u zakup pogona Čeličane i Kovačnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija će sjutra u zgradi Elektroprivrede (EPCG) u Nikšiću pristupiti otvaranju prijava na javni poziv za izdavanje u zakup pogona Čeličane i Kovačnice.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da će preko svog predstavnika koji će učestvovati u postupku otvaranja taj Vladin resor pratiti zakonitost postupka.

“U cilju transparentnosti, a na zahtjev ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića, postupak će biti otvoren za medije, NVO i zainteresovanu javnost”, navodi se u saopštenju.

Otvaranje prijava će početi u devet sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS