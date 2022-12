Sjutra ocjenjivanje kandidata za direktora Fonda PIO

Podgorica, (mina-business) – Postupak ocjene kandidata koji konkurišu za mjesto direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), počeće sjutra nakon mjesec kašnjenja, pišu Vijesti.

Uprava za ljudske resurse, bivša Uprava za kadrove, je 30. septembra objavila javni konkurs za radno mjesto direktora na koji se javilo šest kandidata.

Prijavili su se sadašnji vršilac dužnosti direktora Fonda PIO, Ranko Aligrudić, bivša direktorica i članica sadašnjeg Upravnog odbora Fonda PIO, Jadranka Milošević, bivši direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu, Jovo Pajović, bivši direktor Uprave za vode, Damir Gutić, bivši direktor sektora Poreske policije u Poreskoj upravi, Miodrag Martinović, kao i bivši potpredsjednik Opštine Rožaje i donedavni savjetnik Ervina Ibrahimovića kada je bio potpredsjednik Skupštine, Mirsad Azemović.

Kako pišu Vijesti, Milošević je funkcionerka Demokratske partije socijalista (DPS), a na spornom konkursu je izabrana za direktoricu Fond PIO 30. novembra 2020. godine, četiri dana pred izbor nove Vlade.

Pajović, tadašnji direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje, a sadašnji njen protivkandidat, je u oktobru 2020. godine od tadašnjeg Upravnog odbora Fonda PIO tražio da se konkurs poništio, jer je bio nezakonit.

Međutim, Upravni odbor nije postupio po rješenju resornog ministarstva i izabarao je Milošević za direktoricu.

Ona je, kako dodaje list, u izvjesnom konfliktu interesa, jer će Upravni odbor Fonda PIO, gdje je član, glasati za izbor budućeg direktora između tri najbolje plasirana kandidata nakon ocjenjivanja Uprave za ljudske resurse.

Bošnjačka stranka, koja upravlja resornim ministarstvom, a čiji funkcioner je i predsjednik sadašnjeg Upravnog odbora Fonda PIO, Alija Košuta, ima dva kandidata za direktora Fonda PIO – potpredsjednika stranke Gutića i člana glavnog odbora Azemovića.

Sadašnja Vlada je početkom avgusta ove godine smijenila svoje dotadašnje predstavnike i imenovala nove – Milošević (DPS), Košutu (BS), Kemala Đečevića (DPS) i Marka Kastratovića (SDP). Preostala tri člana su predstavnici Saveza penzionera, sindikata i Unije poslodavaca.

List piše da većinu za izbor direktora imaju predstavnici partija koje su glasale za smjenu Vlade Dritana Abazovića.

