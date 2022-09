Sjever prioritetna oblast kada su u pitanju IPA fondovi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška sjeveru države je neophodna za bolju iskoristljivost evropskih fondova, a Bugarska svoju podršku iskazuje naročito na polju zdrastvene infrastrukture, ocijenjeno je na sastanku ministra kapitalnih investicija, Ervina Ibrahimovića i bugarske ambasadorke u Podgorici, Meglene Plugčieve.

Plugčieva je ponudila pomoć njene države, koja ima bogato iskustvo na pristupnom putu Evropskoj uniji, a koje bi Crnoj Gori bilo korisno u namjeri da efikasnije koristi sredstva iz pristupnih fondova, sa ciljem snažnijeg regionalnog razvoja, naročito na sjeveru.

Na sastanku se govorilo i o ekonomskoj saradnji dvije zemlje, kao i o važnosti energetike u neizvjesnim vremenima i složenoj geopolitičkoj situaciji.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, zahvalio ambasadorki na partnerskoj i prijateljskoj podršci Bugarske evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona.

Posebnu zahvalnost izrazio je i za prethodno realizovane projekte koje je inicirala Bugarska, a tiču se konkretne podrške putem grantova u zdravstvu opštinama Pljevlja, Žabljak, Berane, Nikšić, kao i podršci djeci i omladini Danilovgrada i Podgorice.

Takođe, Plugčieva je informisala Ibrahimovića o detaljima predstojeće vježbe civilne zaštite koja će se održati u Crnoj Gori, a za koju Opština Sofija šalje Modul srednje urbane potrage i spašavanja, koji čini 37 zaposlenih, pet vozila hitne pomoći, tri laka kamiona, jedno vozilo hitne pomoći, kao i vozilo za reagovanje na incidente i nesreće sa opasnim materijalima.

Ibrahimović je kazao da ga raduje ovakav događaj i prije svega entuzijazam koji Bugarska pokazuje za još intenzivniju saradnju i ulaganja u Crnu Goru ocjenivši ga korisnim u pripremi Crne Gore za vanredne situacije.

