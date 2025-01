Sjednica Skupštine ponovo prekinuta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu bilo usvajanje Predloga zakona o budžetu za ovu godinu, ponovo je prekinuta, jer poslanici opozicije nijesu dozvolili njeno održavanje.

Opozicioni poslanici okupili su se ispred stola predsjedavajućeg i nijesu dozvolili početak rasprave, nakon čega je predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, prekinuo sjednicu.

Mandić je rekao da će mnogi biti oštećeni ako se danas ne usvoji budžet.

On je poslanicima opozicije koji nijesu bili na svojim mjestima izrekao mjeru o kojoj će, kako je kazao, biti obaviješteni pisanim putem.

“Ovog trenutka završavamo današnji rad, a o nastavku Skupštine ćete biti obaviješteni”, dodao je Mandić.

Poslanici opozicionih partija u decembru su u više navrata blokirali rad parlamenta, uslovljavajući njegov rad povlačenjem odluke o prestanku funkcije sutkinje Ustavnog suda, Dragane Đuranović.

Vlast je optužila opoziciju da opstruira usvajanje budžeta, dok iz opozicionih partija poručuju da je u pitanju zaštita Ustava, jer se, kako tvrde, u Crnoj Gori desio ustavni puč.

Iz vlasti su više puta upozorili na moguće posljedice neusvajanja budžeta i privremenog finansiranja.

Predstavnici opozicije su podsjetili da je država i 2021. godine funkcionisala sa privremenim finansiranjem, te da nije istina da će primanja zbog toga biti ugrožena.

(kraj) nij/nar

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS