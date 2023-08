Siva ekonomija preplavila tržište nekretnina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori postoji 266 registrovanih agencija za posredovanje u prometu nekretninama, ali se tim poslom na nelegalan način bavi i značajan broj građana i stranih državljana, pa se nepokretnosti oglašavaju po portalima ili grupama na društvenim mrežama.

Predsjednik Grupacije za trgovinu nekretninama Veselin Dragaš je, komentarišući probleme u prometu i zakupu nepokretnosti, kazao Vijestima da se nekretnine na društvenim mrežama između ostalog oglašavaju na Fejsbuku, Instagramu i Telegramu.

Grupacija za trgovinu nekretninama formirana je u okviru Odbora udruženja trgovine Privredne komore (PKCG), a bavi se pružanjem pomoći i podrške kompanijama koje se bave posredovanjem u prometu nepokretnostima.

Dragaš je kazao da vjeruje da će usvajanje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je trenutno na javnoj raspravi, dati tačan broj registrovanih agencija i agenata pošto se njime predviđa i uvođenje registra, pišu Vijesti.

Taj nacrt zakona je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma stavilo na javnu raspravu do kraja mjeseca, dok je Grupacija inicirala taj zakonski akt, nakon što je, kako je naveo ovaj Vladin resor, uradila analizu i ukazala na probleme na tržištu.

“Neke firme se legalno bave posredovanjem, ali imaju drugu šifru djelatnosti tako da je i broj onih koji su registrovani za obavljanje djelatnosti agencije za nekretnine, teško odrediti”, kazao je Dragaš.

On je dodao da se prema njihovim istraživanjima, podacima Centralne banke i Monstata procjenjuje da je tokom 2021. u Crnoj Gori naplaćeno najmanje četiri miliona EUR provizija od posredovanja u prometu nekretninama, u gotovini ili preko stranih računa građana čime je budžet države oštećen za preko milion EUR, po osnovu poreza na dodatu vrijednost i dobit.

Dragaš je pojasnio da prilikom kupovine nekretnine, kupac plaća porez na promet nepokretnosti po stopi od tri odsto od vrijednosti nekretnine dok prihodi od poreza na nepokretnosti pripadaju državnom, budžetu opština i Egalizacionom fondu, u srazmjeri 10 – 80 -10 odsto.

On je naveo i da kada kupac postane vlasnik nepokretnosti, plaća godišnji porez na nepokretnosti koji obračunavaju i naplaćuju lokalne samouprave po proporcionalnoj stopi od 0,25 odsto do jedan odsto tržišne vrijednosti.

“Glavni grad je prošle godine po osnovu naplate poreza na nepokretnost ostvario prihod od 12,82 miliona EUR, Budva 18,22 miliona, dok Herceg Novi u toku ove godine očekuje prihode od 8,2 miliona”, kazao je Dragaš.

Dodatno je naveo da opštine ostvaruju značajne prihode po osnovu naknada za uređenje gradskog zemljišta, koja se plaća prilikom dobijanja građevinskih dozvola, te da se na naknade i notarske usluge obračunava PDV i plaća porez na dobit pa rastom tog tržišta raste i obim posla u građevinarstvu.

Među trenutnim problemima na tom tržištu Dragaš je naveo visoko učešće sive ekonomije, nekvalitetnu uslugu i nepostojanjosiguranja od odgovornosti posrednika, nepostojanje potrebne stručne spreme za agente, što se ugovori u praksi rijetko zaključuju i nemaju sve potrebne elemente, obaveze i odgovornosti, što se provizije često isplaćuju u gotovini a ne preko računa.

“U svijetu agent za nekretnine je priznata profesija što kod nas na žalost još nije slučaj”, rekao je Dragaš.

