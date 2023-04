Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Između Crne Gore i Bahreina postoji širok prostor za snaženje odnosa u oblasti ekonomije, investicija, obnovljivih izvora energije, ocijenili su predsjednica Skupštine Danijela Đurović i novoimenovani ambasador te zemlje Ebrahim Jusuf Abdul Al-Abdula.

Đurović je, čestitajući Al-Abdulu stupanje na dužnost nerezidentnog ambasadora u Crnoj Gori, izrazila uvjerenje da će tokom njegovog mandata odnosi između dvije države dobiti na intenzitetu i biti unaprijeđeni kroz konkretne projekte saradnje.

„Postoji širok prostor za snaženje odnosa u oblasti ekonomije, investicija, obnovljivih izvora energije i kulture, a dvije zemlje njeguju i zajedničke vrijednosti poput međuvjerske tolerancije i multikulturalnosti, što predstavlja zdrav temelj za razvoj uzajamne saradnje“, kazala je Đurović.

Ona je, kako je saopšteno iz njenog Kabineta, podsjetila na aktuelne projekte u oblasti turističke infrastukture i energetike, što stvara prostor za eventualna angažovanja bahreinskih kompanija, posebno u vezi sa izgradnjom prioritetne dionice Mateševo-Andrijevica i Jadransko-jonskog auto-puta duž crnogorskog primorja.

Al-Abdula je ocijenio da su odnosi Crne Gore i Bahreina prijateljski, te da postoji puno prostora za proširenje saradnje, naročito u oblasti ekonomije, turizma i trgovine, kao i kroz saradnju diplomatskih akademija dvije zemlje.

„Sagovornici su se saglasili da bi od izuzetnog značaja za sveukupne odnose bilo uspostavljanje parlamentarne saradnje, a Đurović je istakla da će dati svoj doprinos da se u što skorijem roku oformi grupa prijateljstva sa ovom prijateljskom zemljom“, zaključuje se u saopštenju.

